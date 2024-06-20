Калинская — Вондроушова: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Берлине

Сегодня, 20 июня, состоится перенесённый из-за дождя матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче за выход в следующий круг встретятся шестая ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова и 24-я ракетка мира из России Анна Калинская. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и чешской спортсменками.
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Отметим, что встреча на турнире в Галле будет первой между двумя теннисистками. Ранее им не доводилось проводить очные матчи друг против друга.
Соревнования в немецком Берлине пройдут с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.
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