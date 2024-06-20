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Калинская — Вондроушова: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Берлине

Калинская — Вондроушова: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Берлине
Анна Калинская
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Сегодня, 20 июня, состоится перенесённый из-за дождя матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче за выход в следующий круг встретятся шестая ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова и 24-я ракетка мира из России Анна Калинская. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и чешской спортсменками.

Берлин. 2-й круг
20 июня 2024, четверг. 12:00 МСК
Маркета Вондроушова
6
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Отметим, что встреча на турнире в Галле будет первой между двумя теннисистками. Ранее им не доводилось проводить очные матчи друг против друга.

Соревнования в немецком Берлине пройдут с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.

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