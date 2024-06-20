Берлин, 20 июня: расписание игрового дня турнира категории WTA-500

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Сегодня, 20 июня, на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) пройдут матчи второго круга соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних матчей. Время начала встреч приблизительное.

Берлин, 19 июня. 1/8 финала:

12:00 мск. Маркета Вондроушова (Чехия) — Анна Калинская (Россия);

12:00 мск. Вероника Кудерметова (Россия) — Елена Рыбакина (Кахзахстан);

12:00 мск. Катержина Синякова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 5:3, доигровка;

14:00 мск. Кори Гауфф (США) — Екатерина Александрова (Россия);

15:00 мск. Джессика Пегула (США) — Донна Векич (Хорватия);

15:30 мск. Линда Носкова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис);

17:30 мск. Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).

Турнир в Берлине (Германия) проходит с 17 по 23 июня. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.