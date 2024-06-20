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Касаткина — Соболенко: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Берлине

Касаткина — Соболенко: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Берлине
Дарья Касаткина
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Сегодня, 20 июня, состоится перенесённый из-за дождя матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче за выход в следующий круг встретятся третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 14-я ракетка мира из России Дарья Касаткина. Встреча начнётся не ранее 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и белорусской спортсменками.

Берлин. 2-й круг
20 июня 2024, четверг. 18:00 МСК
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
3
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Теннисисткам доводилось выходить на корт в очном противостоянии восемь раз. Матчи в шести из них оканчивались победой Соболенко. Предыдущая встреча состоялась в рамках хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) в начале этого года. В четвертьфинале соревнований матч закончился со счётом 6:1, 6:4 в пользу Арины Соболенко.

Соревнования в немецком Берлине пройдут с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.

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