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Кудерметова — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Берлине

Кудерметова — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Берлине
Вероника Кудерметова
Аудио-версия:
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Сегодня, 20 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче за выход в следующий круг встретятся четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 35-я ракетка мира из России Вероника Кудерметова. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и казахстанской спортсменками.

Берлин. 2-й круг
20 июня 2024, четверг. 12:00 МСК
Вероника Кудерметова
35
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Теннисисткам доводилось выходить на корт в очном противостоянии три раза. Во всех матчах выигрывала Рыбакина. Так было в двух турнирах 2021 года, в Остраве (Чехия) и Чикаго (США), а также в 2024 году на соревнованиях в Штутгарте (Германия).

Соревнования в немецком Берлине проходят с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.

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