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Александрова — Гауфф: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Берлине

Александрова — Гауфф: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Берлине
Екатерина Александрова
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Сегодня, 20 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче за выход в следующий круг встретятся вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и 20-я ракетка мира из России Екатерина Александрова. Встреча начнётся не ранее 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и американской спортсменками.

Берлин. 2-й круг
20 июня 2024, четверг. 14:00 МСК
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Теннисисткам доводилось выходить на корт в очном противостоянии три раза. Матчи в двух из них оканчивались победой Гауфф. Так было на хардовых турнирах в Дубае (ОАЭ) в 2021 году и в Пекине (Китай) в 2023-м. Единственная победа Александровой случилась на травяном покрытии в прошлом году. Это также были соревнования в Берлине (Германия) на аналогичной стадии. Во втором круге турнира WTA-500 россиянка была сильнее своей соперницы со счётом 6:4, 6:0.

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