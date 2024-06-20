Александрова — Гауфф: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Берлине

Сегодня, 20 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче за выход в следующий круг встретятся вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и 20-я ракетка мира из России Екатерина Александрова. Встреча начнётся не ранее 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и американской спортсменками.

Теннисисткам доводилось выходить на корт в очном противостоянии три раза. Матчи в двух из них оканчивались победой Гауфф. Так было на хардовых турнирах в Дубае (ОАЭ) в 2021 году и в Пекине (Китай) в 2023-м. Единственная победа Александровой случилась на травяном покрытии в прошлом году. Это также были соревнования в Берлине (Германия) на аналогичной стадии. Во втором круге турнира WTA-500 россиянка была сильнее своей соперницы со счётом 6:4, 6:0.