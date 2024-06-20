ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Галле, 20 июня: расписание игрового дня

Галле, 20 июня: расписание игрового дня
Комментарии

Сегодня, 20 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) состоятся матчи второго круга соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч. Время начала матчей приблизительное.

Галле, 20 июня. 1/8 финала:

  • 13:00 мск. Хуберт Хуркач (Польша) — Джеймс Дакворт (Австралия);
  • 14:30 мск. Янник Синнер (Италия) — Фабиан Марожан (Венгрия);
  • 16:00 мск. Маттео Берреттини (Италия) — Маркос Гирон (CША);
  • 18:30  мск. Ян-Леннард Штруфф (германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Турнир в Галле с призовым фондом € 2 255 655 проходит с 17 по 23 июня. Действующим победителем соревнований является Александр Бублик из Казахстана, в финале прошлогоднего турнира обыгравший россиянина Андрея Рублёва.

Сетка турнира в Галле
Календарь турнира в Галле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android