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Эшли Барти сыграет на Уимблдоне в турнире легенд

Эшли Барти сыграет на Уимблдоне в турнире легенд
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Чемпионка трёх турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти примет участие в парном разряде турнира легенд на Уимблдоне. Об этом сообщают соцсети турнира в Великобритании.

Турнир легенд начнётся 9 июля. В соревнованиях примут участие восемь пар, которые поделятся на две группы. Победительницы группового этапа встретятся в финале.

Эшли Барти завершила карьеру в марте 2022 года. 28-летняя австралийка за свою карьеру одержала 305 побед и потерпела 102 поражения в одиночном разряде, а в парном разряде у неё 200 побед и 64 проигрыша. В общей сложности она провела на вершине рейтинга 121 неделю. В 2021 году Барти выиграла Уимблдон в женском одиночном разряде.

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