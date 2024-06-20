Джокович начал тренироваться и планирует выступить на Уимблдоне — американский журналист

Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович впервые после операции на ноге приступил к тренировкам и собирается восстановиться к Уимблдону-2024. Об этом сообщил журналист, ведущий теннисного подкаста Крейг Шапиро.

«Надёжные источники сообщили мне, что Новак сегодня (вчера, 19 июня. — Прим. «Чемпионата») совершил первый удар после операции на колене. Он изо всех сил старается сыграть на Уимблдоне. Посмотрим», — написал Шапиро в социальных сетях.

Напомним, Джокович получил травму во время «Ролан Гаррос». В матче 1/8 финала с Франсиско Серундоло Джокович травмировался, но выиграл в пяти упорных партиях. А вот с четвертьфинала сербу пришлось сняться, потеряв шансы остаться первой ракеткой мира и возможность защитить прошлогодний титул «Ролан Гаррос».

Уимблдон-2024 состоится с 1 по 14 июля.