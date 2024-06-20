Иржи Легечка пропустит Олимпиаду в Париже

Чешский теннисист, 25-я ракетка мира Иржи Легечка пропустит Олимпийские игры 2024 года в Париже. 19 июня было последним днём для подачи заявок на олимпийский турнир по теннису.

«Мне очень грустно, что я не смогу выступить на Олимпийских играх в Париже в следующем месяце. Помню, как я был маленьким мальчиком, смотрел Олимпийские игры из дома, весело играя с дедушкой», — написал спортсмен в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Легечка из-за травмы не сыграет на Уимблдоне-2024. Последний раз чех играл в начале мая на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), где вышел в полуфинал и был вынужден сняться посреди матча против канадца Феликса Оже-Альяссима. Как стало известно позднее, у Легечки был диагностирован стрессовый перелом. Из-за него он снялся с последующего «Мастерса» в Риме (Италия), а затем с Открытого чемпионата Франции.