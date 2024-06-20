Вероника Кудерметова — Елена Рыбакина: россиянка уступила в 1-м сете 1/8 финала в Берлине

В эти минуты проходит матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче за выход в четвертьфинал встречаются четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 35-я ракетка мира из России Вероника Кудерметова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и казахстанской спортсменками.
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Рыбакина сделала брейк на первой подаче Кудерметовой, при счёте 3:5 россиянка сделала обратный брейк, но тут же вновь отдала подачу, а вместе с ней и сет — 4:6.
Теннисисткам доводилось выходить на корт в очном противостоянии три раза. Во всех матчах выигрывала Рыбакина. Так было в двух турнирах 2021 года (Острава (Чехия) и Чикаго (США)), а также в 2024 году на соревнованиях в Штутгарте (Германия).
Соревнования в немецком Берлине проходят с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.
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