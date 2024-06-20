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Вероника Кудерметова — Елена Рыбакина: россиянка уступила в 1-м сете 1/8 финала в Берлине

Вероника Кудерметова — Елена Рыбакина: россиянка уступила в 1-м сете 1/8 финала в Берлине
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В эти минуты проходит матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче за выход в четвертьфинал встречаются четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 35-я ракетка мира из России Вероника Кудерметова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и казахстанской спортсменками.

Берлин. 2-й круг
20 июня 2024, четверг. 12:10 МСК
Вероника Кудерметова
35
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Рыбакина сделала брейк на первой подаче Кудерметовой, при счёте 3:5 россиянка сделала обратный брейк, но тут же вновь отдала подачу, а вместе с ней и сет — 4:6.

Теннисисткам доводилось выходить на корт в очном противостоянии три раза. Во всех матчах выигрывала Рыбакина. Так было в двух турнирах 2021 года (Острава (Чехия) и Чикаго (США)), а также в 2024 году на соревнованиях в Штутгарте (Германия).

Соревнования в немецком Берлине проходят с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.

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