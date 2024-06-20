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Калинская вышла в 1/4 финала турнира в Берлине после отказа Вондроушовой

Калинская вышла в 1/4 финала турнира в Берлине после отказа Вондроушовой
Анна Калинская
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Российская теннисистка, 24-я ракетка мира Анна Калинская прошла в четвертьфинал турнира в Берлине (Германия). Встреча против шестой ракетки мира чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой завершилась досрочно из-за повреждения у соперницы россиянки.

При счёте 5:3 в свою пользу чешская спортсменка упала, ей понадобилась помощь медиков. Вместе с ними она ушла в подтрибунное помещение, но затем вернулась и попыталась продолжить матч. Однако ей так и не удалось завершить первый сет.

Берлин. 2-й круг
20 июня 2024, четверг. 12:10 МСК
Маркета Вондроушова
6
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
5
5
         
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

За это время Калинская не выполнила ни одной подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. Её соперница выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Отметим, что встреча во втором круге турнира в Берлине стала первой между двумя теннисистками. Ранее им не доводилось проводить очные матчи друг против друга.

Календарь турнира WTA-500 в Берлине (Германия)
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Соревнования в немецком Берлине пройдут с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.

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