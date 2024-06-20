ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова уступила Рыбакиной в матче за выход в 1/4 финала турнира в Берлине

Вероника Кудерметова уступила Рыбакиной в матче за выход в 1/4 финала турнира в Берлине
Аудио-версия:
Комментарии

В матче за выход в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) встречались четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 35-я ракетка мира из России Вероника Кудерметова. Представительница Казахстана одержала победу со счётом 6:4, 7:5.

Берлин. 2-й круг
20 июня 2024, четверг. 12:10 МСК
Вероника Кудерметова
35
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Кудерметова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Рыбакиной пять эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В 1/4 финала турнира в Берлине казахстанская теннисистка сыграет с 19-й ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко.

Соревнования в Берлине проходят с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.

Сетка турнира в Берлине
Календарь турнира в Берлине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android