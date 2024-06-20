Вероника Кудерметова уступила Рыбакиной в матче за выход в 1/4 финала турнира в Берлине

В матче за выход в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) встречались четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 35-я ракетка мира из России Вероника Кудерметова. Представительница Казахстана одержала победу со счётом 6:4, 7:5.
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Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Кудерметова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Рыбакиной пять эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
В 1/4 финала турнира в Берлине казахстанская теннисистка сыграет с 19-й ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко.
Соревнования в Берлине проходят с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.
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