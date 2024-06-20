Елена Рыбакина прокомментировала победу над Вероникой Кудерметовой
Поделиться
Казахстанская теннисистка, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала исход матча второго круга турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Рыбакина обыграла российскую теннисистку, 35-ю ракетку мира Веронику Кудерметову со счётом 6:4, 7:5.
«Я долго ждала этого матча. Очень рада вернуться на траву.
Наши матчи проходили всегда в разных условиях и на разных кортах. Мы хорошо знаем друг друга. Я пытаюсь сосредоточиться и сделать всё, что в моих силах. Просто счастлива от победы», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью на корте.
Берлин. 2-й круг
20 июня 2024, четверг. 12:10 МСК
35
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
4
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
В 1/4 финала соревнований Рыбакина сыграет против 19-й ракетки мира белорусской теннисистки Виктории Азаренко. Встреча пройдёт завтра, 21 июня, и начнётся не ранее 11:00 мск.
Комментарии
- 20 июня 2024
-
14:28
-
14:03
-
13:46
-
13:26
-
13:14
-
12:53
-
12:38
-
12:00
-
11:58
-
10:45
-
10:30
-
10:17
-
10:15
-
10:05
-
09:50
-
03:48
- 19 июня 2024
-
23:58
-
23:54
-
22:31
-
22:08
-
21:53
-
21:52
-
21:44
-
21:22
-
21:00
-
20:37
-
19:49
-
19:35
-
18:54
-
18:48
-
18:43
-
18:16
-
17:41
-
17:12
-
16:28