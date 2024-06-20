Елена Рыбакина прокомментировала победу над Вероникой Кудерметовой

Казахстанская теннисистка, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала исход матча второго круга турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Рыбакина обыграла российскую теннисистку, 35-ю ракетку мира Веронику Кудерметову со счётом 6:4, 7:5.

«Я долго ждала этого матча. Очень рада вернуться на траву.

Наши матчи проходили всегда в разных условиях и на разных кортах. Мы хорошо знаем друг друга. Я пытаюсь сосредоточиться и сделать всё, что в моих силах. Просто счастлива от победы», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью на корте.

В 1/4 финала соревнований Рыбакина сыграет против 19-й ракетки мира белорусской теннисистки Виктории Азаренко. Встреча пройдёт завтра, 21 июня, и начнётся не ранее 11:00 мск.