ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Вероникой Кудерметовой

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Вероникой Кудерметовой
Елена Рыбакина
Комментарии

Казахстанская теннисистка, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала исход матча второго круга турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Рыбакина обыграла российскую теннисистку, 35-ю ракетку мира Веронику Кудерметову со счётом 6:4, 7:5.

«Я долго ждала этого матча. Очень рада вернуться на траву.

Наши матчи проходили всегда в разных условиях и на разных кортах. Мы хорошо знаем друг друга. Я пытаюсь сосредоточиться и сделать всё, что в моих силах. Просто счастлива от победы», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью на корте.

Берлин. 2-й круг
20 июня 2024, четверг. 12:10 МСК
Вероника Кудерметова
35
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В 1/4 финала соревнований Рыбакина сыграет против 19-й ракетки мира белорусской теннисистки Виктории Азаренко. Встреча пройдёт завтра, 21 июня, и начнётся не ранее 11:00 мск.

Календарь турнира WTA-500 в Берлине (Германия)
Сетка турнира WTA-500 в Берлине (Германия)
Материалы по теме
Вероника Кудерметова уступила Рыбакиной в матче за выход в 1/4 финала турнира в Берлине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android