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Юлия Путинцева разгромила украинку Калинину и вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Юлия Путинцева разгромила украинку Калинину и вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме
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41-я ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания).

В матче второго круга Путинцева со счётом 6:3, 6:0 обыграла 47-ю ракетку мира украинку Ангелину Калинину.

Бирмингем. 2-й круг
20 июня 2024, четверг. 13:10 МСК
Ангелина Калинина
47
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Юлия Путинцева
41
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Встреча продолжалась 57 минут. Путинцева четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Калининой ни одного эйса, пять двойных ошибок. Украинская теннисистка не смогла заработать ни одного брейк-пойнта.

В 1/4 финала турнира в Бирмингеме казахстанская спортсменка встретится с победительницей матча между Кэролайн Доулхайд (США) и пятой сеяной на турнире Элисе Мертенс из Бельгии.

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