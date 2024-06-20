Юлия Путинцева разгромила украинку Калинину и вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

41-я ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания).

В матче второго круга Путинцева со счётом 6:3, 6:0 обыграла 47-ю ракетку мира украинку Ангелину Калинину.

Встреча продолжалась 57 минут. Путинцева четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Калининой ни одного эйса, пять двойных ошибок. Украинская теннисистка не смогла заработать ни одного брейк-пойнта.

В 1/4 финала турнира в Бирмингеме казахстанская спортсменка встретится с победительницей матча между Кэролайн Доулхайд (США) и пятой сеяной на турнире Элисе Мертенс из Бельгии.