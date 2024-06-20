Юлия Путинцева разгромила украинку Калинину и вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме
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41-я ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания).
В матче второго круга Путинцева со счётом 6:3, 6:0 обыграла 47-ю ракетку мира украинку Ангелину Калинину.
Бирмингем. 2-й круг
20 июня 2024, четверг. 13:10 МСК
47
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
0 : 2
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41
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Встреча продолжалась 57 минут. Путинцева четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Калининой ни одного эйса, пять двойных ошибок. Украинская теннисистка не смогла заработать ни одного брейк-пойнта.
В 1/4 финала турнира в Бирмингеме казахстанская спортсменка встретится с победительницей матча между Кэролайн Доулхайд (США) и пятой сеяной на турнире Элисе Мертенс из Бельгии.
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