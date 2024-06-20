ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуркач вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Хуркач вышел в четвертьфинал турнира в Галле
Хуберт Хуркач
Аудио-версия:
Комментарии

Девятая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче второго круга соревнований он обыграл австралийского теннисиста, 88-ю ракетку мира Джеймса Дакворта. Счёт — 7:6 (7:3), 6:4.

Галле. 2-й круг
20 июня 2024, четверг. 13:10 МСК
Хуберт Хуркач
9
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		4
         
Джеймс Дакворт
88
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. За это время Хуркач реализовал один брейк-пойнт из четырёх возможных, выполнил 17 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки. Его соперник совершил две такие ошибки, не реализовал брейк-пойнт и выполнил пять подач навылет.

В следующем раунде соревнований Хуркач встретится с победителем матча между итальянцем Маттео Берреттини и американцем Маркосом Гироном.

Турнир в Галле с призовым фондом € 2 255 655 проходит с 17 по 23 июня. Действующим победителем соревнований является Александр Бублик из Казахстана, в финале прошлогоднего турнира обыгравший россиянина Андрея Рублёва.

Календарь турнира в Галле (Германия)
Сетка турнира в Галле (Германия)
Материалы по теме
Видео
«Вперёд, Сербия!». Джокович поддержал сборную своей страны на Евро-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android