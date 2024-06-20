Хуркач вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Девятая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче второго круга соревнований он обыграл австралийского теннисиста, 88-ю ракетку мира Джеймса Дакворта. Счёт — 7:6 (7:3), 6:4.
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Встреча продолжалась 1 час 26 минут. За это время Хуркач реализовал один брейк-пойнт из четырёх возможных, выполнил 17 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки. Его соперник совершил две такие ошибки, не реализовал брейк-пойнт и выполнил пять подач навылет.
В следующем раунде соревнований Хуркач встретится с победителем матча между итальянцем Маттео Берреттини и американцем Маркосом Гироном.
Турнир в Галле с призовым фондом € 2 255 655 проходит с 17 по 23 июня. Действующим победителем соревнований является Александр Бублик из Казахстана, в финале прошлогоднего турнира обыгравший россиянина Андрея Рублёва.
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