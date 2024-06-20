Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

49-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), призовой фонд которого составил почти $ 270 тыс.
В матче второго круга Шнайдер со счётом 7:6 (7:5), 6:3 обыграла 37-ю ракетку мира Мари Боузкову из Чехии.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету чешской теннисистки три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
За выход в полуфинал Бирмингема Шнайдер сыграет с 44-й ракеткой мира итальянкой Элизабеттой Коччаретто.
Турнир в Бирмингеме проходит с 17 по 23 июня. Действующая чемпионка — латвийская теннисистка Елена Остапенко.
- 20 июня 2024
-
16:50
-
16:27
-
15:30
-
14:46
-
14:42
-
14:28
-
14:03
-
13:46
-
13:26
-
13:14
-
12:53
-
12:38
-
12:00
-
11:58
-
10:45
-
10:30
-
10:17
-
10:15
-
10:05
-
09:50
-
03:48
- 19 июня 2024
-
23:58
-
23:54
-
22:31
-
22:08
-
21:53
-
21:52
-
21:44
-
21:22
-
21:00
-
20:37
-
19:49
-
19:35
-
18:54
-
18:48