Екатерина Александрова проиграла Кори Гауфф в матче 1/8 финала турнира в Берлине
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Завершился матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче за выход в четвертьфинал встречались вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и 20-й номер рейтинга WTA россиянка Екатерина Александрова. Со счётом 7:6 (8:6), 6:2 победу одержала представительница США.
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