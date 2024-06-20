Екатерина Александрова проиграла Кори Гауфф в матче 1/8 финала турнира в Берлине

Завершился матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче за выход в четвертьфинал встречались вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и 20-й номер рейтинга WTA россиянка Екатерина Александрова. Со счётом 7:6 (8:6), 6:2 победу одержала представительница США.