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Екатерина Александрова проиграла Кори Гауфф в матче 1/8 финала турнира в Берлине

Екатерина Александрова проиграла Кори Гауфф в матче 1/8 финала турнира в Берлине
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Завершился матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче за выход в четвертьфинал встречались вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и 20-й номер рейтинга WTA россиянка Екатерина Александрова. Со счётом 7:6 (8:6), 6:2 победу одержала представительница США.

Берлин. 2-й круг
20 июня 2024, четверг. 15:15 МСК
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		2
         
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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