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Синнер одолел Марожана в матче второго круга турнира в Галле

Синнер одолел Марожана в матче второго круга турнира в Галле
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер вышел в третий круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

В матче второго круга он одолел 45-ю ракетку мира из Венгрии Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7, 6:3 в пользу итальянца.

Галле. 2-й круг
20 июня 2024, четверг. 14:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
4 		7 7 3
         
Фабиан Марожан
45
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В её рамках Синнер 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету Марожана девять эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

В следующем круге Синнер встретится с победителем пары Ян-Леннард Штруфф — Фабиан Марожан. Турнир в Галле с призовым фондом € 2 255 655 проходит с 17 по 23 июня. Действующим победителем соревнований является Александр Бублик из Казахстана, в финале прошлогоднего турнира обыгравший россиянина Андрея Рублёва.

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