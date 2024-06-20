Прошлогодний чемпион Карлос Алькарас вылетел с турнира в Лондоне во втором круге

Сегодня, 20 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) в матче второго круга чемпион турнира, вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проиграл 31-й ракетке мира британскому теннисисту Джеку Дрэйперу со счётом 7:6, 6:3.
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Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Алькарас семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Дрэйпера семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
На следующем этапе Джек Дрэйпер сыграет с американским теннисистом Томми Полом. Напомним, турнир в Лондоне проходит с 17 по 23 июня. Действующим чемпионом являлся Карлос Алькарас. В финале он обыграл австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:4.
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