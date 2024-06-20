Синнер прокомментировал победу в матче второго круга турнира в Галле

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу в матче второго круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Он одолел 45-ю ракетку мира из Венгрии Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7, 6:3.

«Он потрясающий игрок. Сегодня мы впервые встретились друг с другом. Ранее он уже обыгрывал невероятных игроков. Я знал, что мне нужно сыграть очень-очень хорошо. Это было что-то вроде американских горок», — сказал Синнер после матча.

В следующем круге Синнер встретится с победителем пары Ян-Леннард Штруфф — Фабиан Марожан. Турнир в Галле с призовым фондом € 2 255 655 проходит с 17 по 23 июня.