Дрэйпер поделился эмоциями после сенсационной победы над Алькарасом на турнире в Лондоне

31-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер прокомментировал победу над второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом в матче второго круга травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

«Это был действительно тяжёлый матч. Когда я приехал на этот турнир, узнал, что Карлос является действующим чемпионом. Он выиграл Уимблдон в прошлом году… Он невероятный талант. Алькарас просто великолепен в этом виде спорта. Мне нужно было выйти и сыграть очень хорошо. К счастью, сегодня я это сделал, так что спасибо», — сказал Дрэйпер после матча.

На следующем этапе Джек Дрэйпер сыграет с американским теннисистом Томми Полом. Напомним, турнир в Лондоне проходит с 17 по 23 июня.