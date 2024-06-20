«Первые матчи никогда не бывают лёгкими». Синнер высказался о старте травяного сезона

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер рассказал о непростом старте травяного сезона.

«Первые несколько матчей на траве никогда не бывают лёгкими. Первый травяной турнир всегда непрост. Эта трава немного отличается от поверхности на Уимблдоне. Играть на траве всегда трудно, в любом матче. Даже если ты выигрываешь в двух сетах», — сказал Синнер после матча.

Сегодня, 20 июня, в матче второго круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) Синнер одолел 45-ю ракетку мира из Венгрии Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7, 6:3 в пользу итальянца. Турнир в Галле с призовым фондом € 2 255 655 проходит с 17 по 23 июня.