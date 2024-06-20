Видеообзор победы Дрэйпера над Алькарасом во втором круге турнира в Лондоне

Сегодня, 20 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) в матче второго круга чемпион турнира, вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проиграл 31-й ракетке мира британскому теннисисту Джеку Дрэйперу со счётом 7:6, 6:3.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором сенсационной победы Дрэйпера над Алькарасом в рамках второго круга турнира в Лондоне.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

На следующем этапе Джек Дрэйпер сыграет с американским теннисистом Томми Полом. Напомним, турнир в Лондоне проходит с 17 по 23 июня. Действующим чемпионом являлся Карлос Алькарас. В финале он обыграл австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:4.