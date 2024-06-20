Гирон обыграл Берреттини во втором круге турнира в Галле

Сегодня, 20 июня, проходят матчи второго круга травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче за выход в следующий раунд встречались 53-я ракетка мира американский теннисист Маркос Гирон и 65-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу американца.
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Встреча продлилась 1 час 43 минуты. В её рамках Гирон два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Берреттини 13 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
В 1/4 финала турнира в Галле Маркос Гирон сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем. Напомним, в матче первого круга Гирон обыграл шестую ракетку мира российского теннисиста Андрея Рублёва со счётом 6:4, 7:6.
Соревнования в немецком Галле с призовым фондом € 2 255 655 пройдут с 17 по 23 июня. Действующий чемпион турнира — казахстанский теннисист Александр Бублик, в прошлогоднем финале обыгравший Андрея Рублёва — 6:3, 7:5.
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