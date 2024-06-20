Касаткина — Соболенко: россиянка разгромно уступила в первом сете матча турнира в Берлине

В эти минуты проходит перенесённый из-за дождя матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором встречаются третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 14-я ракетка мира из России Дарья Касаткина.

Белорусская теннисистка одержала уверенную победу в первом сете. Соболенко выиграла со счётом 6:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и белорусской спортсменками.

Теннисисткам доводилось выходить на корт в очном противостоянии восемь раз. Матчи в шести из них оканчивались победой Соболенко. Предыдущая встреча состоялась в рамках хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) в начале этого года. В четвертьфинале соревнований матч закончился со счётом 6:1, 6:4 в пользу Арины Соболенко.

Соревнования в немецком Берлине пройдут с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.