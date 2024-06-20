Алькарас прокомментировал поражение Дрэйперу во втором круге турнира в Лондоне

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение 31-й ракетке мира британскому теннисисту Джеку Дрэйперу в матче второго круга на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

«Это был не тот результат, который я хотел… Теперь пришло время подумать об Уимблдоне! Поздравляю Джека Дрэйпера с победой и желаю удачи на остальном турнире», — написал в социальных сетях Алькарас.

В прошлом году Карлос Алькарас стал чемпионом турнира в Лондоне. В финале он обыграл австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:4.

Ранее Джек Дрэйпер рассказал, что для него матч с Алькарасом был тяжёлым. На следующем этапе Дрэйпер сыграет с американским теннисистом Томми Полом. Напомним, турнир в Лондоне проходит с 17 по 23 июня.