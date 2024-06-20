Дарья Касаткина проиграла Арине Соболенко во втором круге турнира в Берлине

14-я ракетка мира из России Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

В матче второго раунда она уступила третьей ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу представительницы Беларуси.

Встреча продолжалась ровно 1 час. Россиянка один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Соболенко три эйса, ни одной двойной ошибки и четыре выигранных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Соболенко встретится с 24-й ракеткой мира из России Анной Калинской. Соревнования в немецком Берлине пройдут с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.