Соболенко отреагировала на слова Касаткиной перед очной встречей теннисисток

Третья ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко отреагировала на яркое высказывание российской теннисистки Дарьи Касаткиной перед очной встречей спортсменок. Представительница России назвала «дерьмовой» новость о том, что ей предстоит сыграть с Соболенко во втором круге травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

«Тот комментарий Даши я восприму, как уважение ко мне. Иногда, когда я вижу, что она мой следующий соперник, я думаю о чём-то похожем на то слово, которое она использовала. Я стараюсь много не ругаться», — сказала Соболенко после матча.

Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу представительницы Беларуси. В следующем круге Соболенко встретится с 24-й ракеткой мира из России Анной Калинской. Соревнования в немецком Берлине пройдут с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237.