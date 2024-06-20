Соболенко высказалась об отсутствии титулов на травяных турнирах

Третья ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко ответила на вопрос журналиста, который узнал у теннисистки, почему она ни разу в карьере не выигрывала турнир на травяном покрытии.

Журналист: Ты никогда не выигрывала титул на травяном корте… как это возможно?

Соболенко: Ты как будто делаешь мне комплимент? А потом говоришь: «На самом деле ты никогда не выигрывала турнир на траве».

Сегодня, 20 июня, Соболенко вышла в третий круг травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В следующем круге она встретится с 24-й ракеткой мира из России Анной Калинской. Соревнования в немецком Берлине пройдут с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.