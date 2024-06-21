Польский теннисист Хуберт Хуркач обновит личный рейтинговый рекорд. На следующей неделе он впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира.

Это стало известно после выхода поляка в полуфинал на турнире категории АТР-500 в Галле, где он в двух сетах обыграл американца Маркоса Гирона со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Хуркач установит не только лучшее личное достижение, но и рекорд Польши в рейтинге АТР.

«Я не знал, что это уже официально. Конечно, ещё шесть позиций до Янника, который сейчас на первой строчке. Рейтинг отображает результаты за последние 12 месяцев. Если понемногу получается улучшить его, то это здорово», – сказал Хуркач в интервью АТР на корте после матча.

За последний год польский теннисист выиграл два титула – «Мастерс» в Шанхае (Китай) в 2023 году и турнир серии АТР-250 в Эшториле (Португалия). Всего на счету Хуркача восемь титулов за карьеру.