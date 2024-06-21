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Томми Пол одолел Джека Дрэйпера в четвертьфинале турнира в Лондоне

Томми Пол одолел Джека Дрэйпера в четвертьфинале турнира в Лондоне
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13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в полуфинальный раунд травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В матче 1/4 финала Пол (5) со счётом 6:3, 5:7, 6:4 обыграл первую ракетку Великобритании Джека Дрэйпера, который на прошлой неделе стал чемпионом Штутгарта, а на этой – в двух сетах обыграл испанца Карлоса Алькараса (вторая ракетка мира).

Лондон. 1/4 финала
21 июня 2024, пятница. 18:10 МСК
Джек Дрэйпер
31
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол

Встреча Пола с Дрэйпером продлилась 2 часа и 3 минуты. В её рамках Томми семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Джека семь эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в финал Лондона Пол сразится с победителем матча Себастьян Корда (США) — Ринки Хидзиката (Австралия, Q).

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