Янник Синнер прокомментировал выход в полуфинал травяного турнира в Галле

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Синнер (1) со счётом 6:2, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3) одолел 41-ю ракетку мира немца Ян-Леннарда Штруффа.

«Матч получился очень тяжёлым. У меня были шансы и во втором, и в третьем сетах, но я ими не воспользовался. Было 0:40 на его подаче. Но я просто старался принять всю сложность игры с ним. Ментально было очень сложно. Я очень рад быть в полуфинале. Два дня подряд я много играл: два часа для травы – это много. Постараюсь восстановиться к завтрашнему дню. Надеюсь, что продемонстрирую хороший теннис», — сказал Синнер в интервью на корте.