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Хуркач – о том, что станет 7-й ракеткой мира: значит, осталось шесть строчек до Синнера

Хуркач – о том, что станет 7-й ракеткой мира: значит, осталось шесть строчек до Синнера
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Полуфиналист Уимблдона-2021, девятая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач забавно высказался о том, что на следующей неделе обновит своё лучшее достижение в рейтинге ATP – станет седьмой ракеткой мира.

Ранее Хуркач вышел в полуфинал травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия), обыграв американца Маркоса Гирона.

Галле. 1/4 финала
21 июня 2024, пятница. 13:15 МСК
Хуберт Хуркач
9
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Маркос Гирон
53
США
Маркос Гирон
М. Гирон

Журналист: на следующей неделе вы обновите свой личный рейтинговый рекорд! Насколько это важно для вас?
Хуркач: это прекрасно, но я даже не знал, что официально займу эту строчку. Очевидно, теперь нужно преодолеть ещё шесть позиций, чтобы добраться до Янника (Синнера). В рейтинге указаны результаты, полученные вами за последние 12 месяцев. Если вы можете улучшать его понемногу, это хорошо.

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