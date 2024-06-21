Хуркач – о том, что станет 7-й ракеткой мира: значит, осталось шесть строчек до Синнера

Полуфиналист Уимблдона-2021, девятая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач забавно высказался о том, что на следующей неделе обновит своё лучшее достижение в рейтинге ATP – станет седьмой ракеткой мира.

Ранее Хуркач вышел в полуфинал травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия), обыграв американца Маркоса Гирона.

Журналист: на следующей неделе вы обновите свой личный рейтинговый рекорд! Насколько это важно для вас?

Хуркач: это прекрасно, но я даже не знал, что официально займу эту строчку. Очевидно, теперь нужно преодолеть ещё шесть позиций, чтобы добраться до Янника (Синнера). В рейтинге указаны результаты, полученные вами за последние 12 месяцев. Если вы можете улучшать его понемногу, это хорошо.