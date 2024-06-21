Чжичжэнь вышел в полуфинал турнира в Галле, где сыграет с Янником Синнером
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42-я ракетка мира китайский теннисист Чжан Чжичжэнь пробился в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), призовой фонд которого составил € 2 255 655.
В четвертьфинальном раунде Чжан Чжичжэнь обыграл 44-ю ракетку мира американского теннисиста Кристофера Юбэнкса со счётом 6:4, 4:6, 7:5.
Галле. 1/4 финала
21 июня 2024, пятница. 20:45 МСК
42
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Окончен
2 : 1
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|3
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|4
|7
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|6
|5
44
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. В её рамках Чжичжэнь 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Юбэнкса 18 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.
В полуфинале Чжичжэнь сыграет с победителем Открытого чемпионата Австралии – 2024, первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.
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