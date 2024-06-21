Чжичжэнь вышел в полуфинал турнира в Галле, где сыграет с Янником Синнером

42-я ракетка мира китайский теннисист Чжан Чжичжэнь пробился в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), призовой фонд которого составил € 2 255 655.

В четвертьфинальном раунде Чжан Чжичжэнь обыграл 44-ю ракетку мира американского теннисиста Кристофера Юбэнкса со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. В её рамках Чжичжэнь 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Юбэнкса 18 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

В полуфинале Чжичжэнь сыграет с победителем Открытого чемпионата Австралии – 2024, первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.