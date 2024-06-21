«Мне очень повезло». Чжичжэнь — о матчах с Медведевым и Юбэнксом в Галле

42 ракетка мира китайский теннисист Чжан Чжичжэнь рассказал о своей психологической устойчивости в матче с российским теннисистом Даниилом Медведевым и с американским теннисистом Кристофером Юбэнксом.

— Уже дважды подряд вы выиграли матч, который не контролируете. В конце встречи Даниил выглядел так, будто может победить. Крис сегодня подавал на матч, но морально вы сумели выстоять. Насколько это даёт вам уверенность в том, что у вас есть такая психологическая устойчивость, что вы можете выиграть эти встречи, когда, возможно, шансы 50/50?

— Я бы сказал, даже не 50/50. Мне очень повезло. Даже вчера в третьем сете я уступал 1:4… Очень важно играть очко за очком… не заглядывать далеко вперёд. У тебя нет времени думать слишком много. Ты стараешься бороться за каждое очко и пытаешься остаться в матче, — сказал Чжичжэнь в послематчевом комментарии.

Напомним, во втором круге турнира в Галле Чжичжэнь обыграл Медведева со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5). В четвертьфинальном раунде китаец обыграл 44-ю ракетку мира американского теннисиста Кристофера Юбэнкса со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

В полуфинале Чжичжэнь сразится с победителем Открытого чемпионата Австралии – 2024, первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером. Соревнования в немецком Галле пройдут с 17 по 23 июня.