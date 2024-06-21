Фрэнсис Тиафо — об отказе от Олимпиады: люблю свою страну, но должен думать и о себе

Полуфиналист US Open – 2022, 28-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо объяснил своё решение отказаться от выступления на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

«Это несущественно по сравнению с тем, что я пытаюсь сделать на Открытом чемпионате США. Я люблю свою страну, но думаю, что должен думать и о себе», — приводит слова Тиафо журналист Джеймс Грей на своей странице в социальной сети.

Также одной из причин отказа Тиафо поехать на ОИ стало нежелание снова переходить на грунт после Уимблдона.

Действительно, «Ролан Гаррос», на кортах которого пройдёт олимпийский теннисный турнир, — худший турнир «Большого шлема» для Тиафо. Его лучшим достижением в Париже является третий круг, он дошёл до него в 2023 году.