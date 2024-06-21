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Томми Пол — о победе над Дрэйпером: я не чувствовал себя сеяным

Томми Пол — о победе над Дрэйпером: я не чувствовал себя сеяным
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13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол прокомментировал победу (6:3, 5:7, 6:4) над первой ракеткой Великобритании Джеком Дрэйпером в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

Лондон. 1/4 финала
21 июня 2024, пятница. 18:10 МСК
Джек Дрэйпер
31
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол

«Я определённо играл хорошо. Очень люблю травяные корт. Я заранее понимал, что это будет сражение – матчи против Джека всегда тяжелы. Он играл в потрясающий теннис. Я очень рад, что смог пройти дальше. С его подачей не очень приятно иметь дело. Он очень агрессивно играет, не даёт играть по твоему плану. Но для меня ключевым было всё же придерживаться своего стиля – думаю, у меня получилось.

Сегодня я не чувствовал себя сеяным. Это всё немного упростило, и я с радостью посмотрю следующий матч – изучу соперника», — приводит слова Пола пресс-служба ATP.

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