Томми Пол — о победе над Дрэйпером: я не чувствовал себя сеяным

13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол прокомментировал победу (6:3, 5:7, 6:4) над первой ракеткой Великобритании Джеком Дрэйпером в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).
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«Я определённо играл хорошо. Очень люблю травяные корт. Я заранее понимал, что это будет сражение – матчи против Джека всегда тяжелы. Он играл в потрясающий теннис. Я очень рад, что смог пройти дальше. С его подачей не очень приятно иметь дело. Он очень агрессивно играет, не даёт играть по твоему плану. Но для меня ключевым было всё же придерживаться своего стиля – думаю, у меня получилось.
Сегодня я не чувствовал себя сеяным. Это всё немного упростило, и я с радостью посмотрю следующий матч – изучу соперника», — приводит слова Пола пресс-служба ATP.
- 21 июня 2024
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