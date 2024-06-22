Мирра Андреева сразится с Ястремской на старте турнира в Бад-Хомбурге, Шнайдер — с Кербер

Состоялась жеребьёвка травяного турнира категории WTA-500, который пройдёт в Бад-Хомбурге (Германия) с 23 по 29 июня.
Сетку соревнований возглавила девятая ракетка мира из Греции Мария Саккари. В первом круге она сразится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто.
Второй номер посева получила россиянка Людмила Самсонова (15-я ракетка мира). Её первой соперницей в Бад-Хомбурге станет испанка Сара Соррибес-Тормо.
Другие стартовые матчи россиянок в Бад-Хомбурге:
Диана Шнайдер (Россия) – Анжелика Кербер (Германия);
Мирра Андреева (Россия, 8) – Даяна Ястремская (Украина);
Вероника Кудерметова (Россия) – Q;
Анна Блинкова (Россия) – Бьянка Андрееску (Канада, WC);
Анна Калинская (Россия) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 4);
Екатерина Александрова (Россия, 6) – Надия Подороска (Аргентина).