ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева сразится с Ястремской на старте турнира в Бад-Хомбурге, Шнайдер — с Кербер

Мирра Андреева сразится с Ястремской на старте турнира в Бад-Хомбурге, Шнайдер — с Кербер
Аудио-версия:
Комментарии

Состоялась жеребьёвка травяного турнира категории WTA-500, который пройдёт в Бад-Хомбурге (Германия) с 23 по 29 июня.

Сетку соревнований возглавила девятая ракетка мира из Греции Мария Саккари. В первом круге она сразится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

Второй номер посева получила россиянка Людмила Самсонова (15-я ракетка мира). Её первой соперницей в Бад-Хомбурге станет испанка Сара Соррибес-Тормо.

Другие стартовые матчи россиянок в Бад-Хомбурге:

Диана Шнайдер (Россия) – Анжелика Кербер (Германия);
Мирра Андреева (Россия, 8) – Даяна Ястремская (Украина);
Вероника Кудерметова (Россия) – Q;
Анна Блинкова (Россия) – Бьянка Андрееску (Канада, WC);
Анна Калинская (Россия) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 4);
Екатерина Александрова (Россия, 6) – Надия Подороска (Аргентина).

Материалы по теме
Потапова победила чемпионку «РГ» в Бирмингеме. Матч Калинской в Берлине сорвал дождь
Потапова победила чемпионку «РГ» в Бирмингеме. Матч Калинской в Берлине сорвал дождь
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android