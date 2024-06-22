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Мирра Андреева сразится с Ястремской на старте турнира в Бад-Хомбурге, Шнайдер — с Кербер

Состоялась жеребьёвка травяного турнира категории WTA-500, который пройдёт в Бад-Хомбурге (Германия) с 23 по 29 июня.

Сетку соревнований возглавила девятая ракетка мира из Греции Мария Саккари. В первом круге она сразится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

Второй номер посева получила россиянка Людмила Самсонова (15-я ракетка мира). Её первой соперницей в Бад-Хомбурге станет испанка Сара Соррибес-Тормо.

Другие стартовые матчи россиянок в Бад-Хомбурге:

Диана Шнайдер (Россия) – Анжелика Кербер (Германия);

Мирра Андреева (Россия, 8) – Даяна Ястремская (Украина);

Вероника Кудерметова (Россия) – Q;

Анна Блинкова (Россия) – Бьянка Андрееску (Канада, WC);

Анна Калинская (Россия) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 4);

Екатерина Александрова (Россия, 6) – Надия Подороска (Аргентина).