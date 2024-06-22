Калинская — Соболенко: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Берлине

Сегодня, 22 июня, состоится матч четвертьфинала травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче за выход в полуфинал встретятся третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 24-я ракетка мира из России Анна Калинская. Встреча начнётся не ранее 12:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и белорусской спортсменками.

Ранее теннисистки встречались в двух личных встречах. В обеих победу одержала Соболенко. Отметим, что обе эти встречи были на ранних этапах турниров, в первом круге Australian Open — 2019 и во втором круге турнира Цинциннати-2022.

Соревнования в немецком Берлине проходят с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.