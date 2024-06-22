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Калинская — Соболенко: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Берлине

Калинская — Соболенко: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Берлине
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Сегодня, 22 июня, состоится матч четвертьфинала травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче за выход в полуфинал встретятся третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 24-я ракетка мира из России Анна Калинская. Встреча начнётся не ранее 12:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и белорусской спортсменками.

Берлин. 1/4 финала
22 июня 2024, суббота. 12:30 МСК
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
3
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Ранее теннисистки встречались в двух личных встречах. В обеих победу одержала Соболенко. Отметим, что обе эти встречи были на ранних этапах турниров, в первом круге Australian Open — 2019 и во втором круге турнира Цинциннати-2022.

Соревнования в немецком Берлине проходят с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.

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