Калинская — Соболенко: история личных встреч теннисисток перед матчем в 1/4 финала Берлина
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Сегодня, 22 июня, состоится матч четвертьфинала травяного турнира WTA-500 в Берлине (Германия). На корте встретятся третья ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко и 24-я ракетка мира из России Анна Калинская. Старт поединка запланирован приблизительно в 12:30 мск.
Перед грядущим матчем «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч Соболенко и Калинской.
Берлин. 1/4 финала
22 июня 2024, суббота. 12:30 МСК
24
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
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3
Арина Соболенко
А. Соболенко
Ранее теннисистки встречались на уровне WTA лишь дважды. В обеих встречах победу одержала Соболенко. Отметим, что обе эти встречи были на ранних этапах турниров на покрытии хард, в первом круге Australian Open — 2019 и во втором круге турнира Цинциннати-2022 (США). В США Калинская снялась с турнира во время матча.
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