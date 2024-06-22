Калинская — Соболенко: история личных встреч теннисисток перед матчем в 1/4 финала Берлина

Сегодня, 22 июня, состоится матч четвертьфинала травяного турнира WTA-500 в Берлине (Германия). На корте встретятся третья ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко и 24-я ракетка мира из России Анна Калинская. Старт поединка запланирован приблизительно в 12:30 мск.

Перед грядущим матчем «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч Соболенко и Калинской.

Ранее теннисистки встречались на уровне WTA лишь дважды. В обеих встречах победу одержала Соболенко. Отметим, что обе эти встречи были на ранних этапах турниров на покрытии хард, в первом круге Australian Open — 2019 и во втором круге турнира Цинциннати-2022 (США). В США Калинская снялась с турнира во время матча.