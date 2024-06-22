Даниил Медведев — об Олимпиаде: многие хотят завоевать медали, и я в том числе

Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев сравнил значение Олимпийских игр в футболе и теннисе.

«Предполагаю, что в теннисе Олимпиада всё равно важнее, чем в футболе. Процентов, думаю, 80 игроков считают её большим турниром. Для остальных, может, это не так по каким-то своим причинам. Может быть, в стране не так интересуются Олимпиадой, или в детстве не было мечты выиграть Олимпийские игры. Но для большинства, повторюсь, это важный турнир, и многие хотят завоевать медали, и я в том числе», — приводит слова Медведева Forbes.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир в рамках Олимпиады состоится с с 27 июля по 4 августа. Ранее в ФТР объявили состав спортсменов, которые поедут в столицу Франции. В одиночном разряде выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.