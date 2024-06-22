Потапова — Томлянович: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Бирмингеме
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Сегодня, 22 июня, состоится матч полуфинала травяного турнира WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания) между российской теннисисткой, 69-й ракеткой мира Анастасией Потаповой и австралийкой Айлой Томлянович, 190-й в мировом рейтинге. Матч начнётся вторым запуском на центральном корте не ранее 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российской и австралийской спортсменками.
Бирмингем. 1/2 финала
22 июня 2024, суббота. 14:30 МСК
190
Айла Томлянович
А. Томлянович
Не начался
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Анастасия Потапова
А. Потапова
Ранее теннисистки встречались на корте в качестве соперниц трижды. Два раза победу одержала Томлянович, обыграв Потапову на старте двух турниров, однако Анастасия выиграла первый матч турнира в Санкт-Петербурге в 2020 году.
Турнир в Бирмингеме проходит с 17 по 23 июня. Действующая чемпионка — латвийская теннисистка Елена Остапенко.
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