Потапова — Томлянович: история встреч теннисисток в преддверии полуфинала Бирмингема

Сегодня, 22 июня, состоится матч полуфинала травяного турнира WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания) между российской теннисисткой, 69-й ракеткой мира Анастасией Потаповой (Шевченко) и австралийкой Айлой Томлянович, 190-й в мировом рейтинге. Матч начнётся вторым запуском на центральном корте не ранее 14:30 мск.

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Потаповой и Томлянович.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч австралийской и российской теннисисток.

Ранее теннисистки встречались на корте в качестве соперниц трижды. Два раза победу одержала Томлянович, обыграв Потапову на старте двух турниров, однако Анастасия выиграла первый матч турнира в Санкт-Петербурге в 2020 году. Для теннисисток это первая встреча на травяном покрытии и выше второго раунда соревнований.