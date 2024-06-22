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Потапова — Томлянович: история встреч теннисисток в преддверии полуфинала Бирмингема

Потапова — Томлянович: история встреч теннисисток в преддверии полуфинала Бирмингема
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Сегодня, 22 июня, состоится матч полуфинала травяного турнира WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания) между российской теннисисткой, 69-й ракеткой мира Анастасией Потаповой (Шевченко) и австралийкой Айлой Томлянович, 190-й в мировом рейтинге. Матч начнётся вторым запуском на центральном корте не ранее 14:30 мск.

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Потаповой и Томлянович.

Бирмингем. 1/2 финала
22 июня 2024, суббота. 14:30 МСК
Айла Томлянович
190
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
36
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч австралийской и российской теннисисток.

Ранее теннисистки встречались на корте в качестве соперниц трижды. Два раза победу одержала Томлянович, обыграв Потапову на старте двух турниров, однако Анастасия выиграла первый матч турнира в Санкт-Петербурге в 2020 году. Для теннисисток это первая встреча на травяном покрытии и выше второго раунда соревнований.

Календарь турнира в Бирмингеме
Турнирная таблица в Бирмингеме
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