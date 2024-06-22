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Медведев планирует сыграть с Демолинером в парном Уимблдоне, Карацев — с Сафиуллиным

Медведев планирует сыграть с Демолинером в парном Уимблдоне, Карацев — с Сафиуллиным
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Пресс-служба Уимблдона-2024 опубликовала заявки в парном мужском разряде турнира «Большого шлема». Российский теннисист пятая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев выступит в дуэте с Марсело Демолинером из Бразилии.

Все мужские пары Уимблдона с участием российских теннисистов:

  • Даниил Медведев (Россия)/Марсело Демолинер ( Бразилия).
  • Аслан Карацев/Роман Сафиуллин (оба — Россия).
  • Павел Котов (Россия)/Кристиан Родригес (Колумбия).

Другие наиболее заметные участники парного турнира на Уимблдоне:

  • Александр Бублик/Александр Шевченко (оба — Казахстан).
  • Петрос Циципас/Стефанос Циципас (оба — Греция);
  • Каспер Рууд (Норвегия)/Уильям Бламберг (США).

Полностью список пар представлен ниже:

Фото: пресс-служба Уимблдона

Уимблдон-2024 состоится с 1 по 14 июля. Действующими чемпионами турнира в мужском парном разряде являются Весли Колхоф (Нидерланды) и Нил Скупски (Великобритания).

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