Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Медведев планирует сыграть с Демолинером в парном Уимблдоне, Карацев — с Сафиуллиным

Пресс-служба Уимблдона-2024 опубликовала заявки в парном мужском разряде турнира «Большого шлема». Российский теннисист пятая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев выступит в дуэте с Марсело Демолинером из Бразилии.

Все мужские пары Уимблдона с участием российских теннисистов:

Даниил Медведев (Россия)/Марсело Демолинер ( Бразилия).

Аслан Карацев/Роман Сафиуллин (оба — Россия).

Павел Котов (Россия)/Кристиан Родригес (Колумбия).

Другие наиболее заметные участники парного турнира на Уимблдоне:

Александр Бублик/Александр Шевченко (оба — Казахстан).

Петрос Циципас/Стефанос Циципас (оба — Греция);

Каспер Рууд (Норвегия)/Уильям Бламберг (США).

Полностью список пар представлен ниже:

Фото: пресс-служба Уимблдона

Уимблдон-2024 состоится с 1 по 14 июля. Действующими чемпионами турнира в мужском парном разряде являются Весли Колхоф (Нидерланды) и Нил Скупски (Великобритания).