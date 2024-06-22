Медведев планирует сыграть с Демолинером в парном Уимблдоне, Карацев — с Сафиуллиным
Пресс-служба Уимблдона-2024 опубликовала заявки в парном мужском разряде турнира «Большого шлема». Российский теннисист пятая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев выступит в дуэте с Марсело Демолинером из Бразилии.
Все мужские пары Уимблдона с участием российских теннисистов:
- Даниил Медведев (Россия)/Марсело Демолинер ( Бразилия).
- Аслан Карацев/Роман Сафиуллин (оба — Россия).
- Павел Котов (Россия)/Кристиан Родригес (Колумбия).
Другие наиболее заметные участники парного турнира на Уимблдоне:
- Александр Бублик/Александр Шевченко (оба — Казахстан).
- Петрос Циципас/Стефанос Циципас (оба — Греция);
- Каспер Рууд (Норвегия)/Уильям Бламберг (США).
Полностью список пар представлен ниже:
Фото: пресс-служба Уимблдона
Уимблдон-2024 состоится с 1 по 14 июля. Действующими чемпионами турнира в мужском парном разряде являются Весли Колхоф (Нидерланды) и Нил Скупски (Великобритания).
Материалы по теме
Комментарии