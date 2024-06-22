Мирра Андреева заявилась с Потаповой в парный турнир Уимблдона, Веснина — со Шнайдер
Пресс-служба Уимблдона — 2024 опубликовала заявочный лист турнира в женском парном разряде. В соревнованиях планируют принять участие четыре российских дуэта, ещё несколько россиянок составят пару с иностранными теннисистками.
Все заявившиеся женские пары Уимблдона с участием российских теннисисток:
- Анастасия Павлюченкова/Екатерина Александрова (обе — Россия).
- Мирра Андреева/Анастасия Потапова (обе — Россия).
- Елена Веснина/Диана Шнайдер (обе — Россия).
- Ирина Хромачёва/Камилла Рахимова (обе — Россия).
- Анна Калинская (Россия)/Донна Векич (Хорватия).
- Вероника Кудерметова (Россия)/Чань Хаочин (Китай).
- Александра Панова (Россия)/Джулиана Олмос (Мексика).
- Людмила Самсонова (Россия)/Камилла Розателло (Италия).
- Элина Аванесян (Россия)/Оксана Калашникова (Грузия).
- Анна Блинкова (Россия)/Майар Шериф (Египет).
- Яна Сизикова (Россия)/Ван Яфань (Китай).
Другие наиболее заметные участники парного турнира Уимблдона:
- Cе Шувэй (Китайский Тайбэй)/Элисе Мертенс (Бельгия).
- Виктория Азаренко (Беларусь)/Паула Бадоса (Испания).
- Кори Гауфф/Джессика Пегула (обе — США).
- Сара Эррани/Ясмин Паолини (обе — Италия).
- София Кенин/Беттани Маттек-Сандз (обе — США).
- Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (обе — Украина).
- Юлия Путинцева (Казахстан)/Клара Таусон (Дания).
Уимблдон-2024 состоится с 1 по 14 июля. Действующими чемпионками турнира в женском парном разряде являются Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Барбора Стрыцова (Чехия).
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