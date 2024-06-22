Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мирра Андреева заявилась с Потаповой в парный турнир Уимблдона, Веснина — со Шнайдер

Пресс-служба Уимблдона — 2024 опубликовала заявочный лист турнира в женском парном разряде. В соревнованиях планируют принять участие четыре российских дуэта, ещё несколько россиянок составят пару с иностранными теннисистками.

Все заявившиеся женские пары Уимблдона с участием российских теннисисток:

Анастасия Павлюченкова/Екатерина Александрова (обе — Россия).

Мирра Андреева/Анастасия Потапова (обе — Россия).

Елена Веснина/Диана Шнайдер (обе — Россия).

Ирина Хромачёва/Камилла Рахимова (обе — Россия).

Анна Калинская (Россия)/Донна Векич (Хорватия).

Вероника Кудерметова (Россия)/Чань Хаочин (Китай).

Александра Панова (Россия)/Джулиана Олмос (Мексика).

Людмила Самсонова (Россия)/Камилла Розателло (Италия).

Элина Аванесян (Россия)/Оксана Калашникова (Грузия).

Анна Блинкова (Россия)/Майар Шериф (Египет).

Яна Сизикова (Россия)/Ван Яфань (Китай).

Другие наиболее заметные участники парного турнира Уимблдона:

Cе Шувэй (Китайский Тайбэй)/Элисе Мертенс (Бельгия).

Виктория Азаренко (Беларусь)/Паула Бадоса (Испания).

Кори Гауфф/Джессика Пегула (обе — США).

Сара Эррани/Ясмин Паолини (обе — Италия).

София Кенин/Беттани Маттек-Сандз (обе — США).

Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (обе — Украина).

Юлия Путинцева (Казахстан)/Клара Таусон (Дания).

Уимблдон-2024 состоится с 1 по 14 июля. Действующими чемпионками турнира в женском парном разряде являются Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Барбора Стрыцова (Чехия).