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Мирра Андреева заявилась с Потаповой в парный турнир Уимблдона, Веснина — со Шнайдер

Мирра Андреева заявилась с Потаповой в парный турнир Уимблдона, Веснина — со Шнайдер
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Пресс-служба Уимблдона — 2024 опубликовала заявочный лист турнира в женском парном разряде. В соревнованиях планируют принять участие четыре российских дуэта, ещё несколько россиянок составят пару с иностранными теннисистками.

Все заявившиеся женские пары Уимблдона с участием российских теннисисток:

  • Анастасия Павлюченкова/Екатерина Александрова (обе — Россия).
  • Мирра Андреева/Анастасия Потапова (обе — Россия).
  • Елена Веснина/Диана Шнайдер (обе — Россия).
  • Ирина Хромачёва/Камилла Рахимова (обе — Россия).
  • Анна Калинская (Россия)/Донна Векич (Хорватия).
  • Вероника Кудерметова (Россия)/Чань Хаочин (Китай).
  • Александра Панова (Россия)/Джулиана Олмос (Мексика).
  • Людмила Самсонова (Россия)/Камилла Розателло (Италия).
  • Элина Аванесян (Россия)/Оксана Калашникова (Грузия).
  • Анна Блинкова (Россия)/Майар Шериф (Египет).
  • Яна Сизикова (Россия)/Ван Яфань (Китай).

Другие наиболее заметные участники парного турнира Уимблдона:

  • Cе Шувэй (Китайский Тайбэй)/Элисе Мертенс (Бельгия).
  • Виктория Азаренко (Беларусь)/Паула Бадоса (Испания).
  • Кори Гауфф/Джессика Пегула (обе — США).
  • Сара Эррани/Ясмин Паолини (обе — Италия).
  • София Кенин/Беттани Маттек-Сандз (обе — США).
  • Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (обе — Украина).
  • Юлия Путинцева (Казахстан)/Клара Таусон (Дания).

Уимблдон-2024 состоится с 1 по 14 июля. Действующими чемпионками турнира в женском парном разряде являются Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Барбора Стрыцова (Чехия).

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