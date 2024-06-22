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Синнер: мы все хотим приехать на Уимблдон в лучшей форме

Синнер: мы все хотим приехать на Уимблдон в лучшей форме
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Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как ему помогает участие на турнире в Галле для подготовки к Уимблдону.

«Мы все хотим приехать на Уимблдон в лучшей форме. Я рад, что у меня была возможность сыграть здесь четыре одиночных матча, а это очень много, плюс два в парном разряде. В первую неделю я много играл на траве. После турнира будут тренировки, сначала мы пойдём на полной скорости, затем немного замедлимся, чтобы у меня было как можно больше энергии. Посмотрим, как я сыграю в Лондоне», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Напомним, Синнер участвует в турнире АТР-500 в Галле (Германия), где сыграл и в одиночном, и несколько матчей в парном разряде. Теннисист принял решение об участии в немецком турнире, чтобы лучше подготовиться к Уимблдону. Он уже пробился в полуфинал и встретится там с китайским теннисистом Чжан Чжичжэнем.

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