Тарпищев: у Рублёва есть сложности со здоровьем, но он не хочет пропускать Уимблдон

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что шестая ракетка мира Андрей Рублёв сейчас плотно занимается здоровьем, потому что не хочет пропускать Уимблдон, который начнётся уже 1 июля.
«У Рублёва есть сложности со здоровьем, и ему надо взять перерыв по медицинским причинам, но он не хочет пропускать Уимблдон и планирует там сыграть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Напомним, 26-летний российский теннисист перед Уимблдоном решил поучаствовать на турнире в Галле (Германия), но выбыл из турнирной сетки уже после первого матча с 53-й ракеткой мира, американцем Маркосом Гироном. На волне ярости он кинул ракетку на корт. Это не первый раз, когда Рублёв переживает проигрыш именно таким образом, в прошлый раз он разломал ракетку после вылета с турнира в Барселоне.