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Тарпищев: у Рублёва есть сложности со здоровьем, но он не хочет пропускать Уимблдон

Тарпищев: у Рублёва есть сложности со здоровьем, но он не хочет пропускать Уимблдон
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что шестая ракетка мира Андрей Рублёв сейчас плотно занимается здоровьем, потому что не хочет пропускать Уимблдон, который начнётся уже 1 июля.

«У Рублёва есть сложности со здоровьем, и ему надо взять перерыв по медицинским причинам, но он не хочет пропускать Уимблдон и планирует там сыграть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, 26-летний российский теннисист перед Уимблдоном решил поучаствовать на турнире в Галле (Германия), но выбыл из турнирной сетки уже после первого матча с 53-й ракеткой мира, американцем Маркосом Гироном. На волне ярости он кинул ракетку на корт. Это не первый раз, когда Рублёв переживает проигрыш именно таким образом, в прошлый раз он разломал ракетку после вылета с турнира в Барселоне.

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