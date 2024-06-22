Фото: завтрак Карена Хачанова в Лондоне

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов продемонстрировал своё меню на завтрак в английском кафе. Спортсмен в данный момент находится в Лондоне на травяном турнире категории ATP-500.

Фото: Из личного архива Карена Хачанова

«Классический завтрак»,- подписал россиянин своё фото в социальных сетях.

Напомним, Хачанов в матче первого круга одиночных соревнований в Лондоне со счётом 5:7, 6:7 (5:7) проиграл 23-й ракетке мира представителю США Себастьяну Корде, но продолжает выступления в парном разряде. Сегодня, 22 июня, он в дуэте с теннисистом из США Тэйлором Фритцем сыграет в матче за выход в финал с парой Марсело Аревало (Cальвадор)/Мате Павич (Хорватия).

В 2023 году Хачанов в паре с Андреем Рублёвым стал победителем турнира категории «Мастерс» в Мадриде.