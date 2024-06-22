«Может быть с моим кумиром, Федерером». Умбер — о том, с кем бы хотел попутешествовать

Французский теннисист, 16-я ракетка мира Уго Умбер рассказал, что в детстве много путешествовал на машине и любит это делать и поделился, кого из великих теннисистов, он бы взял с собой в путешествие.

«Может быть моего кумира Федерера. Я бы хотел поговорить с ним, хотя никогда не играл с ним, но многое хотел бы у него спросить», — рассказал Умбер в видео Cinch Championships.

Он также дополнил, что в его голосовом помощнике был бы голос Рафаэля Надаля из-за менталитета испанца.

Напомним, Умбер участвовал в турнире Cinch Championship АТР-500 в Лондоне (Великобритания), где выбыл уже в первом круге, проиграв итальянцу Маттео Арнальди. В этом сезоне француз завоевал два трофея в Дубае (ОАЭ) и в Марселе (Франция).