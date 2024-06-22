Путинцева уверенно вышла в финал турнира в Бирмингеме, где может сыграть с Потаповой
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41-я ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева вышла в финал травяного турнира категории WTA — 250 в Бирмингеме (Великобритания). В полуфинальном матче она обыграла 44-ю ракетку мира итальянку Элизабетту Коччаретто со счётом 6:2, 6:2.
Бирмингем. 1/2 финала
22 июня 2024, суббота. 13:10 МСК
44
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
0 : 2
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41
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Путинцева четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Коччаретто один эйс, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из шести заработанных.
В матче за титул чемпионки Бирмингема спортсменка из Казахстана сыграет с победителем встречи между российской теннисисткой, 69-й ракеткой мира Анастасией Потаповой (Шевченко) и австралийкой Айлой Томлянович, 190-й в мировом рейтинге.
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